Flex Althofen spendete für ein junges Mädchen

28.01.2017, 09:00 Uhr

Mitarbeiter und das Unternehmen Flex Althofen halfen mit ihrer Spende einem Mädchen.

Stolze Summe

ALTHOFEN. Bei der Produktions-Weihnachtsfeier von Flex wird stets ein guter Zweck unterstützt. Durch den Kauf von Glückslosen hatten die Mitarbeiter die Chance, etwas zu gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.Der Reinerlös kam diesmal der Tochter einer Mitarbeiterin zugute. 3.500 Euro wurden eingenommen und vom Management-Team auf runde 4.000 Euro aufgestockt. Flex Althofen verdoppelte auf beachtliche 8.000 Euro.

Geld für einen Hund

Die Tochter einer Mitarbeiterin leidet an Diabetes und ist dadurch in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt. Oft muss sie nachts aufstehen um ihren Blutzuckerwert zu messen und gegebenfalls anzupassen. „Einmal eine Nacht durchschlafen“ das ist der große Weihnachtswunsch der kleinen Anna-Lena. Ein Diabetikerwarnhund kann diesen Wunsch erfüllen. Die Kosten für so einen Hund liegen zwischen 20.000 und 25.000 Euro.