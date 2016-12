Gesundheit wird unterstützt

11.12.2016, 22:07 Uhr

St. Veiter Jungunternehmer arbeitet mit innovativer Messung der Meridiane.

Peter Pugganig

ST. VEIT. "Mitzuhelfen, den Menschen Gesundheit und Lebensqualität zu erhalten oder wieder zurückzubringen".Das sieht Michael Schneider, kurz zusammengefasst, als elementare Aufgabe in seinem Beruf. Dafür hat sich der langjährige Sportartikelverkäufer heuer selbständig gemacht und widmet sich mit vollem Engagement dem starQi System, das altes Wissen mit neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet."Ein vollkommen neuer Weg, um die Energiebalance wieder herzustellen und die Selbstheilungskräfte zu stimulieren", so Schneider über die Arbeit mit dem starQi Pen, der mit speziellem Infrarotlicht ausgestattet ist und westliche Medizin in Einklang mit den Prinzipien der TCM (Traditionelle chinesische Medizin) und der Fünf Elemente-Lehre (Feuer, Erde, Matall, Wasser, Holz) bringt. Grundlage ist eine individuelle Gesundheitsanalyse, die in wenigen Schritten erfolgt.

" An den Anfangs- und Endpunkten der zwölf klassischen Meridiane, das den Organen übergeordnete System, wird gemessen. So erreicht man den gesamten Körper, einschließlich der Psyche", erklärt Physiotherapeutin Michaela Glanzer, Kundin von Schneider, die starQi ergänzend verwendet.