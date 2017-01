Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz Neues Mehr Erfolg beim Lesen und Schreiben

24.01.2017, 07:00 Uhr

Die Guttaringerin Jaqueline Kopeinig eröffnete in Klagenfurt das erste LOS-Institut in Kärnten.

Hilfe bei Problemen im Lesen und Schreiben

GUTTARING. LOS, das europaweit tätige Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz, gibt es seit Kurzem auch in der Landeshauptstadt. Jaqueline Kopeinig eröffnete in Klagenfurt das erste LOS-Institut in Kärnten, österreichweit gibt es derzeit nur sechs derartige Einrichtungen.LOS hilft Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Problemen im Lesen und Schreiben, auch bei Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Legasthenie."Eine Betreuung ist ab sechs Jahren bis ins junge Erwachsenenalter möglich", erklärt Kopeinig, dass sich das Angebot auch an Schüler der Berufsschulen richtet."Ich möchte sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen weiterentwickeln. Ich kann nun nicht nur Förderungen empfehlen, sondern den Lernfortschritt auch mitverfolgen", erklärt Kopeinig ihren Schritt in die Selbstständigkeit.

Der wissenschaftlich, diagnostischen Rechtschreibtest



Ausgebildete Pädagogen

Bei einem ersten Termin, der kostenlos ist, wird in einem Gespräch mit Kind und Eltern festgestellt, wo die Problematik im Lesen und Schreiben liegt. Mittels einem wissenschaftlichen Rechtschreibtest werden Stärken des Kindes ermittelt und ein Förderplan erstellt.„Es wird der aktuelle Könnensstand des Kindes herangezogen." Es wird festgelegt, in welcher Kleingruppe die individuelle LOS-Förderung starten soll. „Die Kinder haben so die Möglichkeit, auch von anderen Kindern zu lernen. Zudem hat sich erwiesen, dass ein Unterricht in kleinen Gruppen bessere Erfolge erzielt als eine Einzeltherapie.“Wichtig ist Kopeinig anzumerken, dass sich speziell ausgebildete Pädagogen um die Lernfortschritte der Schützlinge kümmern. Sie erzählt, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder das Schreiben selbst als Belastung und Stress empfinden. "Ihr Schreiprozess ist meist verlangsamt und sie tun sich mit dem Lesen von Handschriften, oft auch ihrer eigenen Schrift, schwer".



LOS ist ein Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz. Der LOS-Verbund ist ein Zusammenschluss von selbstständigen pädagogischen Einrichtungen, die alle nach der lizensierten LOS-Methode arbeiten und sich strengen Qualitätsstandards verpflichten. LOS findet man in Deutschland, Österreich; LOSmobil ist europaweit tätig.



Jaqueline Kopeinig ist Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, Ernährungspsychologin und Lerntrainerin. Sie arbeitete viele Jahre im schulpsychologischen Dienst (Landesschulrat Kärnten, Bundesministerium). Die Mutter eines Sohnes lebt mit ihrer Familie in Guttaring.



LOS-Institutsleiterin in Kärnten ist die 34-jährige Kopeinig. Ihr Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz ist in der Bahnhofstraße 41/EG/2 in Klagenfurt angesiedelt.



Mehr Infos:

0463/890008;

los-klagenfurt@losdirekt.at!