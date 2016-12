Da Koa in der Kirche: Weihnacht.

Ebreichsdorf: Pfarrkirche |

DA KOA in der Kirche

Das Weihnachtskonzert von DA KOA wird auch heuer wieder in traditioneller Weise am

4. Adventwochenende in der Ebreichsdorfer Pfarrkirche stattfinden.

Wegen des großen Andrangs (über den wir uns unglaublich freuen!), gibt es nun, wie auch schon im letzten

Jahr einen Zusatztermin.

Freitag, 16.12.2016 um 20.00 Uhr

und wie gewohnt

Sonntag, 18.12.2016 um 18.00 Uhr

„Wenn ihr singt, beginnt Weihnachten…“ diese Worte hören wir sehr oft und sie beflügeln uns in der Adventzeit immer wieder aufs Neue.

Damit Sie diese weihnachtliche Stimmung auch schon vor dem Konzert ohne Hektik und Gedränge um Sitzplätze genießen können, möchten wir in diesem Jahr erstmalig Sitzplatzkarten vergeben.

Am Freitag ab 18.00 Uhr, sowie am Sonntag ab 15.00 Uhr sind diese in limitierter Anzahl (4 Stück pro Person) beim Punsch in Pfarrer´s Garage, Vorstadtl 9 kostenlos abzuholen.

So besteht auch noch die Möglichkeit, sich das Warten bei Punsch und kleinen Köstlichkeiten zu verkürzen.

Wir hoffen, Ihnen damit den Konzertbesuch so angenehm wie möglich zu gestalten.

Wie jedes Jahr wird der Reinerlös Ihrer freiwilligen Spenden einem karitativen Zweck zugute kommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen bis dahin eine entspannte Adventszeit!