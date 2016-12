Diaschau: Kinder, wie die Zeit vergeht

Anlässlich der Jubiläen50 Jahrefreundschaftliche Verbundenheit mit der Gemeinde Döllach im Mölltalund 15 JahreStadtgemeinde Ebreichsdorfbringt die Neue NÖ Mittelschule & Polytechnische Schule Ebreichsdorf einige der von Lothar Bilko, einem einstigen Lehrer unserer Schule, vor etwa 50 Jahren geschaffenen Diaschauen und Filme unter dem Motto„Kinder – wie die Zeit vergeht …!"zur Wiederaufführung.

Der Start der Serie erfolgt am Donnerstag, dem 15.12.2016.• Originalbericht über die im Dezember 1966 von der FFW Ebreichsdorf gestartete Hilfsaktion für von Hochwässern schwer heimgesuchte Kärntner Feuerwehr-Kameraden• Erinnerung an die Ebreichsdorfer Jungfeuerwehr (1968)als 1. Jungfeuerwehr Österreichs (gegründet 1962)• Besuch der Gemeinde Döllach im Mölltal (1969)• Ausflug der FFW Ebreichsdorf nach Marchegg, auf den Braunsberg und nach Rohrau (1967)• 90 Jahre FFW Ebreichsdorf (1966)2017 folgen dann in monatlichen Abständen …im Jänner: „Ebreichsdorf – das Werden einer Stadt" ,im Februar: Salzburg (1960) & „Prinz Bimbams einz`ge Liebe" (1959) sowieim März: von Schülerinnen und Schülern gestaltete Kurzfilme:„Jemand hat seine Brieftasche verloren" (1964), „Allerseelen" (1965), „Zu spät" (1966), „Landverkehr" (1970), „Das verflixte 9. Schuljahr" (82/83),„Dies ist mein Österreich" (1968)Veranstaltungsort: Neue Nö Mittelschule Ebreichsdorf, Schulgasse 6Beginn: 19.00 UhrWir freuen uns auf Ihren Besuch!