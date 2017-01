Hüttenzauber Schönau 2017

18.01.2017, 09:08 Uhr

Black Smith Pipers rocken Schönau

Der Hüttenzauber der Naturfreunde Schönau füllte wie alle Jahre die Veranstaltungshalle bis zum letzten Platz., der Obmann der Natufreunde Schönau, dankt alle Helfern beim Zustandekommen dieser Veranstaltung.Die örtlichen Naturfreunde, die immerhin letztes Jahr ihr 70 jähriges Bestehen feierten, treffen sich jeden Dienstag ab 17:00 Uhr zum gemeinsamen Turnen und unternehmen zahlreiche Ausflüge und Wanderungen.Getanzt und geschunckelt wurde bis zum frühen Morgen. Unterbrochen nur durch die Mitternachtseinlage. Da wurde es so richtig laut!Die Black Smith Pipers marschierten mit Dudelsack und Trommelwirbel in den Saal ein. Und so manche Dame fragte sich "Was trägt so ein Dudelsackspieler wohl unter seinem Rock?"Beendet wurde der Auftritt der Pipers, natürlich, mit Amazing Grace. Da konnte man so manche Träne in den Augen des begeisterten Publikums sehen.Mit dabei unter den begeisterten Gäste Frau Bürgermeisterund Tochter