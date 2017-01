Mrs. Sporty Ebreichsdorf- Training von Frauen für Frauen

11.01.2017, 16:48 Uhr

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und der nächste Sommer kommt bestimmt!

Das MRS.SPORTY Ebreichsdorf ist ein Fitnessstudio nur für Frauen und das Training lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse der Frauen abstimmen. Bei Mrs.Sporty werden Kraft, Ausdauer und Koordination in nur 30 Minuten trainiert. Besonderes Augenmerk wird auf Bewegungsabläufe gelegt, um die Mitglieder fit für den Alltag zu machen. Ein Training dauert nur 30 min und 2 - 3 pro Woche sind genug um die individuellen Fitnessziele zu erreichen. Mit der Weltneuheit PIXFORMANCE wird funktionelles Training umgesetzt und daher der Trainingserfolg noch gesteigert.Die persönlichen Fitnessziele der Damen stehen beiim Mittelpunkt und mit gleichgesinnten, die ähnliche oder vielleicht die selben Fitnessziele haben macht das Training sicher noch viel mehr Spaß.Persönliche Betreuung wird bei uns, dem vier köpfigen Team, GROSS geschrieben, niemand wird alleine gelassen und wir steh`n egal welches Anliegen an uns herangetragen wird zu Verfügung, betont, die Mrs. Sporty seit über 6 Jahren in Ebreichsdorf führt., ein Mitglied absolviert mit Begeisterung die einzelnen Stationen und nach dem Training kann sie neue Energie beim gesunden Buffet tanken.