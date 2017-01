Ball der FF Nöstach - Hafnerberg 2017

18.01.2017, 09:09 Uhr

Draußen tanzen die Schneeflocken, im Ballsaal die Gäste

Zum traditionellen Feuerwehrball ins Gasthaus "Zum kleinen Semmering" am Hafnerberg lud FeuerwehrkommandantOb Feuerwehrkameraden aus den benachbarten Gemeinden, Freunde der Feuerwehr oder Politiker, gekommen sind deren alle. Der Ballsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt.Draußen war es bitter kalt und die Schneeflocken tanzten vom Himmel, im Saal tanzten die Gäste zu Walzer, Polka und Boarischen, der Steirischen Musiker "Hammer Stoak" und kalt war keinem.konnte an diesem Ball auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken. Bescherte das vergangene Jahr der FF Nöstach/ Hafnerberg immerhin 16x Gold, 1 x Silber und 10 x Bronze bei verschiedenen Wettbewerben.Feuerwehr Kdt. Manfred Leitner mit Gattin Monika tanzten den Eröffnungswalzer um das Parkett für alle freizugeben.Tanzen bis in den Morgen war angesagt und der eine oder andere hoffte im geheimen den Tombolar Hauptpreis, ein Rundflug über das schöne Triestingtal, gesponsert von der Medical Air Ambulance Service Austria, zu gewinnen.Unter den Gsten, die die Nacht zum Tag machten waren unter anderem Vizebürgermeistermit Gattin,