Bürgerball Pottendorf 2017

26.01.2017, 09:07 Uhr

Süßes beim Eintritt

Eröffnung mit Ehrengästen und Überraschung

Eine rauschende Ballnacht

Das Ballkomitee, mit Alexandra Frania, Richard Lanmüller und Michael Roth, durften heuer zum 3 ten mal in der alten Spinnerei die Ballgäste begrüßen.Alexandra Frania und Michael Roth überreichten die Damenspende. Selbstgemacht Pralinen aus den Händen von Karl Schwarz, ehem. Vizebürgermeister von Pottendorf.Zur Balleröffnung präsentierte die JVP Hornstein die Eröffnungspolonaise.durfte die Ehrengäste, darunter Bundesrätin, aufs herzlichste begrüßen.Als Überraschung wurde dem heutigen Geburtstagskind,, eine Torte und ein Blumenstrauß überreicht.Nach der Aufforderung der Ballband Pannonia Express "Alles Walzer" stand einer rauschenden Ballnacht nichts mehr im Wege.undwaren beim Rumba nicht mehr zu bremsen.Zwischendurch benötigte "Frau" natürlich auch Zeit zum suchen. Unglaublich was in eine so kleine Handtasche alle reinpasst. Vom Lippenstift bis zu den reserve Strümpfen- all a Lady needs. Aberhat den Inhalt ihrer Handtasche voll im Griff. Ein Blick und schon ist das Gesuchte gefunden.Und so feierten bis zum frühen Morgen,