FF Altenmarkt läd zum Tanz

08.02.2017, 13:06 Uhr

Der Ball beim TopWirt 2017 und Via Sacra Gastgeber ist Tradition

Tanzen, Lachen und gute Stimmung

Was sucht die Feuerwehrfrau in ihrem Balltascherl?

Der Ball der FF Altenmarkt beim Top Wirt und Via Sacra Gastgeber, Landgasthof zum schwarzen Adler der Familie Rehberger in Altenmarkt, wurde inzwischen schon zur Tradition.Feuerwehrkommandantdankt allen freiwilligen Helfern sowie allen Unterstützer des Balles. Ohne die vielen Tombolar- und Sachspenden der Gemeinderäte, der örtlichen Wirtschaft und der Bevölkerung könnte der Ball nicht stattfinden.Punkt 20:30 Uhr konntemit der obligatorischen Begrüßung der Ehrengäste, wie den Bürgermeister von Altenmarktmit Gattin, der Begrüßung der zahlreich erschienen Feuerwehrkameraden aus den benachbarten Gemeinden sowie alles Walzer, diesen Ball eröffnen.Für die perfekte Musik und Stimmung sorgte die Hirtenberger Band. Die Küche des Landgasthofes sorgte für reichlich Nachschub von gebratenem, gesottenem und paniertem und aus der Schank kam so manch gutes Tröpferl von der Traube aber auch vom Hopfen.Mit diesen Zutaten fühlten sichwie im siebten Himmel und lachten und tanzten bis in den frühen Morgen.Was sucht Feuerwehrfrauin ihrem Tascherl? Einen Feuerlöscher? Einen Leatherman? Lippenstift oder Make Up? Weit gefehlt! Gesunde Trockenfrüchte kommen zum Vorschein um Energie nachzutanken.Da sieht man(n) es wieder so manche Überraschung verbirgt sich in so einem Balltäschchen und meistens kommt es anders als man(n) denkt!