Pfarrfasching Weißenbach

26.01.2017, 09:12 Uhr

Tumult beim Pfarrfasching

Der traditionelle Pfarrfasching in Weißenbach wurde heuer das erste mal im neuen Pfarrheim von der Pfarrgemeinde veranstaltet.Zur Unterhaltung der zahlreichen verkleideten Gäste wurde vom, der die Gäste mit seiner Zieharmonika unterhielt über die legendäre Playbackshow, an der auch Bürgermeisterteilnahm bis zur Tombola mit schönen Preisen, alles geboten.Die fleissigen Küchenfeen sorgten dafür, dass niemand Hunger oder Durst leiden musste. Für die zahlreichen Süßspeisen zeichnete sich die Kuchenfee,, verantwortlich.Geschmeckt hat`s auch den Indianern,. Der Pirat,, mit seinem Dolch aus Marokko, versuchte sogar die Kuchenfee zu entführen. Das verhinderten mit Müh und Not die Maler,, die die Kuchenfee jedoch einzufärben versuchten.Gott sei dank traf der Scheriff,, mit der hohen Geistlichkeit,, ein und verhinderten so das Schlimmste und war somit der Held des Tages.So konnten am Ende auch die beiden Cowgirls,, in Ruhe den Weißenbacher Pfarrfasching genießen.