Sportlerball Schönau

11.01.2017, 16:51 Uhr

Der Obmann des SC Schönau B&B,, eröffnete den heurigen Sportlerball und dankte in seiner Eröffnungsrede den zahlreichen Tombolaspendern sowie allen freiwilligen Helfern zum diesjährigen Ball.Nach der Eröffnung übernahm die Musik "Showline" das Kommando und unterhielt die zahlreichen Gäste mit bester Tanzmusik.Das die fleissigen Tänzer genug Energie tanken dafür sorgt die Crew um Vizebürgermeister, der beim Schnitzelklopfen kaum nachkam.versorgten die durstigen Gäste an der reich ausgestatteten Bar mit flüssigen Energieträgern. Diese wurde von den beiden Clowns,, reichlich genutzt.gingen den Abend etwas gemütlicher an. Speis und Trank wurden bei Tisch genossen um später auf der Tanzfläche wieder Platz für mehr zu schaffen.unterhielten sich ebenfalls blendend an diesem Abend und schwangen fleissig das Tanzbein.