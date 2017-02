Wehe wenn sie losgelassen werden

08.02.2017, 13:06 Uhr

Weiberball der SPÖ Frauen in Oberwaltersdorf

Kleines aber feines Fest

Der Blick in`s Tascherl

Der fünfte Weiberball der SPÖ Frauen in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf war zu fast 100% nur von weiblichen Gästen besucht. Einzige Ausnahme war Happy Hannes, der die lusterne Schar unterhielt und unser Reporter, der vor der holden Weiblichkeit bei dem einen oder anderen Foto sogar kniete.Wir machen ein kleines aber sehr feines Fest, betont die Obfrau der SPÖ Frauen Oberwaltersdorf. Je später der Abend desto ausgelassener die Stimmung. Es wir getanzt, getratscht und wir genießen den Abend auch einmal ohne Männer.Organisiert wurde dieser Abend, wie jedes Jahr, alleine von uns Frauen. Sogar die Tombolarpreise sind zum Großteil von den Damen gespendet sowie von der örtlichen Wirtschaft zur Verfügung gestellt.Auch das Tanzen stellt keinerlei Problem dar. Beim Führen wird abgewechselt sodass auch hier Éinigkeit herrscht. Wieundbeim Walzer bewiesen.So feierten bis in den frühen Morgen, bei Sekt, Bier und Faschingskrapfen,Auch hier darf das obligate Tascherl nicht fehlen. Ob ein kleines, wie bei, oder ein etwas größeres, wie das von. Aus dem kleinen kommt ein gelbes Schachterl zum Vorschein, dass einem die rote Zunge entgegen streckt. Auf die Frage was da wohl drinnen sei, bekommt man(n) nur einen schelmischen Grinser von Veronika als Antwort.Handfesteres kommt bei Renate aus der Tasche. Eine Schachtel mit spitzen Zahnstochern. Warum Zahnstocher? Auch darauf gibt`s keine richtige Antwort.