Top, die Wette gilt…! Christbaumwettschmücken unterhielt Oberwaltersdorfer

15.12.2016, 16:31 Uhr

Bezirk Baden (Red.).

Bereits zum 2. Mal lud die Marktgemeinde Oberwaltersdorf heuer zum Christbaumwettschmücken auf den Adventmarkt und durfte sich abermals über ein Riesengaudium freuen. Bürgermeisterin Natascha Matousek heizte die Teilnehmer entsprechend an, die binnen kürzester Zeit alle Weihnachtskugeln auf den Baum, bzw. vom Baum in die Schachtel bringen sollten. Dass dabei auch heuer die Männer die Nase vorne hatten und das Christbaumwettschmücken für sich entschieden, wunderte nicht. „Sind sie doch meist auch Heiligabend fleißig zugegen“, lacht die Ortschefin. Zur Verfügung gestellt wurden die Christbäume für das Spiel heuer von Gemeinderätin Bianca Melichor, die sich auch im Jurorenteam emsig engagierte. Neu am Start war heuer ein Kinderteam, womit Christbaumschmücken zum Event für die gesamte Familie wurde…