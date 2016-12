Weihnachtsbasteln mit dem Eternverein Oberwaltersdorf

15.12.2016, 21:20 Uhr

Bezirk Baden (Red.).

Auch in diesem Jahr machte der Elternverein die Vorweihnachtszeit besonders bunt: Birgit Jagiello und ihr Team luden im Rahmen des Adventmarkts in die Schule zum Weihnachtsbasteln ein. Dabei entstanden heuer zauberhafte Engerln und verträumte Schneekugeln, sodass das Christkind in diesem Jahr ganz besonderer Christbaumschmuck zur Verfügung steht, um Heilig Abend zum besonderen Fest für alle großen und kleinen Kinder zu machen.