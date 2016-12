Ebreichsdorf: Budget 2017 mit breitem Konsens im Gemeinderat beschlossen

18.12.2016, 11:31 Uhr

Bezirk Baden (Red.).

Der Gemeinderat von Ebreichsdorf hat das Budget 2017 mit breiter Mehrheit beschlossen.Finanzstadtrat Christian Pusch präsentierte ausführlich die geplanten Initiativen und Vorhaben der Stadtgemeinde Ebreichsdorf für das Budgetjahr 2017, welches im Ordentlichen Haushalt 19,37 Mio. Euro und im Außerordentlichen Haushalt 4,84 Mio. Euro umfasst.Dieser breite Konsens ist ein deutliches Signal dafür, dass ein solider Haushaltsplan für das kommende Jahr ausgearbeitet wurde. Schwerpunkte werden die Themen Verkehr, Wohnbau, Bildung, Schule und Kindergärten sein. Das Budget wurde nach kurzer Diskussion im Gemeinderat mit breiter Unterstützung beschlossen und bildet die Basis für eine weitere konstruktive Zusammenarbeit im nächsten Jahr.„ Ich bedanke mich speziell bei Finanzstadtrat Christian Pusch und unserer Leiterin der Finanzbuchhaltung Fr. Christa Matejka für die außerordentlich gute Arbeit bei der Erstellung des neuen Budgets. Ich freue mich, dass die transparente Vorgehensweise, alle politischen Fraktionen und verantwortlichen Stadträte von Anfang an maßgeblich in die Erstellung der Finanzen einzubinden, richtig war. Anders wäre es nicht möglich gewesen, eine so breite Zustimmung zu erzielen. Ich sehe dies auch als Grundlage, unsere zukünftig geplanten Projekte auch im nächsten Jahr auf breiter Basis umsetzen zu können“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar.„Mit dem beschlossenen Budgetvoranschlag 2017 können wir einmal mehr beweisen, dass unsere Gemeindefinanzen auf gesunden Beinen stehen und genügend Mitteln für den Ausbau unserer Dienstleistungen und Infrastruktur zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen“, so Finanzstadtrat Christian Pusch. Auch die ÖVP als Koalitionspartner war maßgeblich an der Erstellung des Budgets 2017 beteiligt und zeigte sich erfreut zum gestrigen Abstimmungsergebnis: „Dank unserer soliden Finanzpolitik sind wir in der Lage, unsere Aufgaben und Pläne weiterhin gut umzusetzen“, so Stadtrat Engelbert Hörhan.