Beeindruckende Doku "Bauer unser" im Programmkino Großraming

GROSSRAMING. Nach der Komödie „Die Überglücklichen“ steht am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr bereits der nächste sehenswerte Film am Spielplan – die Dokumentation „Bauer unser“. Zu diesem Film lädt das Kinoteam in Zusammenarbeit mit der Großraminger Bauernschaft ein. Nach der Vorstellung haben die Besucher die Möglichkeit, mit LAbg. Regina Aspalter sowie weiteren landwirtschaftlichen Vertretern aus der Region zu diskutieren.Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren Lebensmittel. Der Handel vertreibt Lebensmittel. Wir alle kaufen Lebensmittel. Man möchte meinen, alle in diesem Kreislauf profitieren davon. Die Realität in der Landwirtschaft, in der Agrarpolitik und im Handel stellt sich aber teilweise anders dar. Seit 1995 haben alleine in Österreich rund 55.000 Milchviehbetriebe zugesperrt.

„Bauer unser“ zeigt ungeschönt und unaufgeregt, wie es auf Österreichs Bauernhöfen zugeht. Die Doku von Regisseur Robert Schabus gibt Einblick in die heutige Agrarwirtschaft und wirft gleichzeitig viele Fragen auf. Genug Stoff also für die anschließende Diskussion.