Die Lange Nacht der Kichen 2017 in der Bibliothek im Dominikanerhaus

Steyr : Bibliothek im Dominikanerhaus |

Am 9. Juni von 21:00 - 22:00 ist auch die Bibliothek im Dominikanerhaus wieder Schauplatz der Langen Nacht der Kirchen: - Im Gespräch in der Bibliothek:



Das neue Buch des Benediktinermönches und spirituellen Lehrers Brother David Steindl-Rast „Ich bin durch dich so ich“ - erschienen anlässlich seines 90. Geburtstags.



"Wir werden durch Begegnungen zu dem, was wir sind…

bei jeder menschlichen Begegnung schwingt auch unsere Beziehung

zum ewigen Du mit.“

Brother David



- Dazwischen: Singimpulse mit Peter Czermak



Gemeinsames Singen schafft Verbundenheit und Berührtheit: denn

Musik ist die Sprache des Herzens.