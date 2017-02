Faschingdienstag auf dem Steyrer Stadtplatz

Das Programm am Faschingdienstag, 28. Februar auf dem Steyrer Stadtplatz

STEYR. Mit dem symbolischen Verbrennen des Faschings auf dem Steyrer Stadtplatz endet heuer am 28. Februar um 17. 30 Uhr die Faschingszeit.Schülerinnen der BAfEP (ehemals BAKIP) entführen die kleinen Faschingsprinzessinnen und Faschingsprinzen in die Welt der Musik und des Tanzes. Mit Kinderliedern, traditionellen Tänzen und aktuellen Stücken sind Spiel und Spaß garantiert. Als närrischer Gruß werden frische Faschingskrapfen verteilt.

Die Liezius Drachenschränzer aus Liezen sorgen in originellen Kostümen für eine Augenschmaus und ein musikalisches Feuerwerk.Aufritt von Take Two: Die zwei Unterhaltungsprofis bieten ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm.Feuriger Faschingsausklang mit der Freiwilligen Feuerwehr Steyr, Löschzug I. Der Fasching wird symbolisch verbrannt. Auch ein kleines Feuerwerk steht auf dem Programm.