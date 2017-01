Faschingsnarren und -liebhaber aufgepasst: Proben laufen für die 11. Losensteiner Faschingssitzung

12.01.2017, 13:59 Uhr

Faschings-Highlight am 17. und 18. Februar, 19 Uhr, ESV-Stockschützenhalle Losenstein. Achtung: Gardemädchen gesucht!

Saaldiener Gstetti moderiert

Gardemädchen dringend gesucht

Kartenvorverkauf

LOSENSTEIN. Die Vorbereitungen zu einem kurzweiligen, spannenden Faschingsprogramm sind in den Losensteiner Hinterzimmern schon in vollem Gange. Prinz Stefan der Sägende und seine Prinzessin, Michaela die Pflegende, und Faschingsvereinspräsident Heinz Kieweg sind aber davon überzeugt, dass bis zur 11. Losensteiner Faschingssitzung am 17. und 18. Februar, jeweils um 19 Uhr, alles bereit sein wird.Wie bereits vor zwei Jahren finden die Sitzungen wieder in der ESV-Stockschützenhalle Losenstein statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Durchs Programm führt wie gewohnt Saaldiener Gstetti. Musikalische Umrahmung gibt's vom Losensteiner Musikverein. Auch für den Gratis-Heimbringerdienst wird wieder gesorgt sein.Derzeit sucht man noch nach Unterstützung bei den Gardemädchen. Interessenten erreichen Präsident Heinz Kieweg tel. unter 0664 4556820.Karten für die 11. Losensteiner Faschingssitzung gibts ab Montag, 23. Jänner, ab 8.30 Uhr – nur in der Raiba Losenstein.Alle weiteren Infos auf www.losensteiner-fasching.at