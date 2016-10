Filmabend im Citykino: „Vielleicht in einem anderen Leben“

07.10.2016, 09:15 Uhr

Museum-Arbeitswelt-Filmabend im Citykino Steyr am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr

„Geht darum, auf welche Seite man sich stellt“

STEYR. Am Donnerstag, dem 13. Oktober, findet im Zuge des Begleitprogramms zurAusstellung „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ nun auch ein Filmabend imCitykino Steyr statt. Um 19.00 Uhr wird der österreichische Film „Vielleicht in einemanderen Leben“ der Regisseurin Elisabeth Scharang ausgestrahlt. Obwohl dieHandlung des Films schon vor über 70 Jahren spielt, wirken manche der Szenen soaktuell wie lange nicht mehr.Elisabeth Scharang erzählt in ihrem Spielfilm die Geschichte einer kleinen Gruppe ungarischjüdischer Zwangsarbeiter, die in den letzten Kriegswochen auf den „Todesmärschen“ durch Österreich getrieben wurden. Sie strandeten in einem kleinen Dorf, das seine mörderische Seite zeigte. „Vielleicht in einem anderen Leben“ handelt von seltener Hilfsbereitschaft und verbreiteter Gewalt, verübt von den Wachmannschaften und der ansässigen Bevölkerung. Mit Ursula Strauß und Johannes Krisch in den Hauptrollen ebenso packend wie sensibel inszeniert, werden die menschlichen Handlungsspielräume zu einem zentralen Thema des Films: „In den vier Tagen, in denen die Geschichte spielt, wird über das Schicksal aller Beteiligten neu verhandelt“, so die Regisseurin. „Wie immer in Krisenzeiten geht es darum, auf welche Seite man sich stellt.“Regie: Elisabeth ScharangDrehbuch: Silke Hassler, Peter Turrini