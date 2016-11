HTL-Maturaball mit Ennstaler Perchten

Steyr : Stadtsaal |

STEYR. Auf halbem Weg zur Matura laden die beiden Abschlussklassen der Fachrichtung Maschinenbau ‒ Fahrzeugtechnik an der HTL Steyr am Mittwoch, 7. Dezember, um 20 Uhr zum Maturaball in den Stadtsaal ein.



Der traditionelle Ball, besser geläufig unter dem Namen Krampuskränzchen, findet heuer zum 64. Mal statt. Saaleinlass ist ab 19 Uhr. Für Musik sorgen die Bands „Seven Up“ (Ballsaal) und „Bermuda Five“ (Disco). Zu den Programmhöhepunkten zählen die „Lehrerspiele“ ab 22.30 Uhr, die Mitternachtseinlage mit den Nixlochteufeln und Schuhplattlern sowie um 0.30 Uhr eine Tombola, ein Schätzspiel und die Kür des Ballkönigspaars. Vorverkauf (16 Euro) in der Raiffeisenbank Steyr und bei den Maturaklassen in der HTL, Abendkasse: 18 Euro.