Jetzt Tickets für die Christmas Starnight in Bad Hall gewinnen

Die BezirksRundschau verlost 2x2 Tickets für die Christmas Starnight am Samstag, 17. Dezember.

BAD HALL. Ein Musikabend der Extraklasse für Jung und Alt. Gary Lux, Eric Papilaya, Misha und die Kinder der Neuen Mittelschule Rudigier Steyr stehen schon in den Startlöchern.In wenigen Wochen ist es soweit, die „Christmas Starnight“ hat im Stadttheater Bad Hall, um 19.30 Uhr, Premiere, und dafür verlost die BezirksRundschau als exklusiver Medienpartner 2x2 Tickets. Geboten wird ein fulminantes Programm aus den verschiedensten Musikrichtungen. Unterstützt vom Kinderchor der Neuen Mittelschule Rudigier Steyr präsentieren die Stars Gary Lux, Eric Papilaya und Misha Austropop über Musical bis Swing. Moderatorin Sissi Gotsbachner führt durch den Showabend, an dem natürlich auch die Weihnachtsstimmung im Mittelpunkt steht. "Wir wollen die Gäste in unserer Show berühren, Ihnen schöne Melodien und Lieder präsentieren, die Freude und Emotionen wecken“, so die Sängerin Misha.

Ticketverkauf im Stadttheater Bad Hall

Tickets sind direkt in der Kartenvorverkaufszentrale der Stadtgemeinde Bad Hall, Hauptplatz 5, Tel. 07258/7755-0, im Stadttheater Bad Hall oder online unter www.ticketjet.at erhältlich.