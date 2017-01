Karten für die fünfte Live-Oper bei Star Movie gewinnen

12.01.2017, 13:53 Uhr

BezirksRundschau verlost 2x2 Karten für die nächste Live-Oper "Romeo & Julia" von Charles Gounod im Star Movie Steyr.

Zum Stück Romeo & Julia

DIETACH. Das Star Movie präsentiert von Oktober 2016 bis Mai 2017 insgesamt 10 Aufführungen live aus der New Yorker Metropolitan Opera. Auf Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen wartet ein einzigartiges Erlebnis mit beeindruckenden Bildern und einem Klangerlebnis das seinesgleichen sucht. Die weltberühmte Tragödie "Romeo & Julia" direkt aus der Met findet am Samstag, 21. Jänner um 19 Uhr statt.Shakespeares bekannte Tragödie um eine junge Liebe, die zwischen zwei rivalisierende Familien gerät, inspirierte Gounod zu dieser Oper, sein letzter großer Bühnenerfolg. Doch die schicksalhafte Geschichte dieses wohl berühmtesten Liebespaares der Weltliteratur ist unvergänglich und genießt seit seiner Entstehung eine ungebrochene Popularität. Diana Damrau als Julia verspricht eine hinreißende Interpretation der Walzer-Arie "Je veux vivre". Premierentickets sind jetzt an den Star Movie Kinokassen oder Online auf www.starmovie.at erhältlich.

Hochkarätiges Programm

Weitere Termine der aktuellen Live-Opernsaison bei Star Movie: „Rusalka“ von Antonin Dvorak am 25. Februar, „La Traviata“ von Verdi am 11. März 2017, sowie „Idomeno“ am 25. März, „Eugen Onegin“ am 22. April, und „Der Rosenkavalier“ am 13. Mai 2017. Die Aufführungen in der „Met“ sind durchwegs klassisch inszeniert.