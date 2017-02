Keck, rockig und funky: The Madfred Music Club live im Röda

09.02.2017, 10:29 Uhr

The Madfred Music Club kommt mit „music for sexy people“ zum Konzert am Samstag, 18. Februar, ins Röda. Um 20.30 Uhr geht's los.

STEYR. „The Madfred Music Club“ (TMMC) ist bekannt dafür, gute Laune zu verbreiten und bei Konzerten immer wieder mit ganz besondern Extras aufzutricksen. Das Genre von TMMC ist nicht eindeutig zu bestimmen – die Bezeichnung „The Rocking Blue Funky with Soul Band“ liegt aber schon nahe an dem, was man erwarten darf.Als Special Guests werden Gebhard Alber (Goehte groovt), Mike Pfaffenhuemer (Mandatory, Stoned Ponys), Martin Krendl, Daniela Putz, Walter Schörkhuber, Jonas Grübler, Chris Hörmann (Mandatory) und Charly Mock mit von der Partie sein.Karten erhältlich im Röda (Tel. 07252/76285) sowie per Mail an tmmc@gmx.at