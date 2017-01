Kinderfasching der Kinderfreunde Ortsgruppe Münichholz

AT

STEYR. Am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr steigt im Freizeit- und Kulturzentrum Münichholz der traditionelle Faschingsrummel der Kinderfreunde Ortsgruppe Münichholz.



Es ist dies die eine der letzten Möglichkeiten an einer der zahlreichen Faschingsveranstaltung der Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf in diesem Jahr teilzunehmen. Lustige Sing-, Kreis- und Tanzspielen lassen bei Groß und Klein keine Langeweile aufkommen und machen diesen Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Rosatzin Sabrina, Rosatzin Mario und Zimmer Thomas. Um 16 Uhr hat der Kasperl sein Kommen angesagt.



Die Kinderfreunde Ortsgruppe Münichholz freut sich auf viele lustig verkleidete Faschingsnarren.