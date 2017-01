AT

die Kinderfreunde in der Gemeinde Sierning lädt euch recht herzlich ein,

zum Kindermaskenball am Sonntag, den 29.01.2017 um 14:30

im Veranstaltungssaal Neuzeug, Gasthaus Delikaz,

Wilhelm von Auersperg Straße 2, 4523 Neuzeug

Es erwartet euch S p i e l, S p a ß, T a n z und der Kasperl kommt ebenfalls mit einer lustigen Geschichte bei uns vorbei.

Es spielt für euch die Kinderfreunde Band, in der Pause bekommt jedes Kind einen Faschingskrapfen.



Wir bitten keine Konfettis und Spielzeugwaffen mitzunehmen, im Saal ist Rauchverbot.