Konzert mit Koenig und dem Bahnhof Kollektiv

WEYER. Am zweiten Adventwochenende , genauer am Freitag, 2. Dezember, präsentiert der Kulturverein Frikulum einen spannenden Konzertabend zwischen Rap und Elektronik-Crossovers.Bereits mit dem Duo "Koenigleopold" hat Lukas König hinlänglich unter Beweis gestellt, dass er äußerst vielseitig ist. Mittelweile agiert der Jazzmusiker mit der rauen Rap-Stimme als Soloartist "Koenig" und begleitete "Bilderbuch" als Support auf ihrer Tour. Bekannt ist "Koenig" auch unter einem seiner vielen anderen Projekte wie zum Beispiel Fka MC Bishop, Steve, Raguza, Henri Torrino, King Al, Rap, Fat Luke, Drums, Lukas König, Snoop Jizza, Snoop Kisser, Mel Jackson fizzer, Luke Dog und vielen mehr.

Support bekommt Lukas König von "Bahnhof Kollektiv". Die neu gegründete Band mit Proberaum am Bahnhof in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich ist ein Elektronik-Crossover-Projekt besetzt mit Gesang, Steirische, Maultrommel, Posaune, Synthesizer, Samples und Drums. Die Musik ist gesellschaftskritisch, alternativ und absolut tanzbar. Dieser erste öffentliche Auftritt von "Bahnhof Kollektiv" wird im Anschluss allerfeinst mit Dj Betes beschlossen.Das Konzert findet im Bertholdsaal in Weyer statt. Eintritt Abendkasse 14 Euro, für Mitglieder 12 Euro. Einlass ist um 20 Uhr.Weitere Infos zu den Bands gibt es unter: