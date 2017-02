Mit Qigong zur Quelle deiner Lebensenergie

DIETACH. Qigong ist eine uralte chinesische Selbstheilmethode zur Harmonisierung jener Energie, die all unseren physischen und psychischen Funktionen zugrunde liegt. Mit einer bewegungs-, atmungs- und meditativen Übungsform wird das körpereigene Energiefeld harmonisiert und damit die innere Ordnung im Körper reguliert. Neben den Qigong-Elementen, wie körperliche Entspanntheit, natürlich fließende Bewegungen und Atmung sowie geistige Konzentration wird die bewusste Führung des Qi eingesetzt, um die eigene Energie zu schulen und zu regulieren.

Qi Gong Kurs in Dietach

Kursinhalt

Bring einen Partner mit!

Bei regelmäßiger Praxis spürt man sehr rasch die enorme Wirkung:körperliche Vitalität, geistige Klarheit, eine angenehme innere Wärme und Ausgeglichenheit.Am Freitag, 10. und Samstag, 11. März findet ein Qi Gong Kurs mit Johann Harting im Gemeinde Schulungsraum in Dietach statt. Kurszeiten sind am Freitag von 19 bis 20.30 Uhr und am Samstag, von 9 bis 12 Uhr. Anschließend findet der Kurs Wöchentlich zehn mal statt, jeweils am Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr.Der Kurs beinhaltet Entspannungsübungen, Kranich-Qigong, Meditationen und Übungen für die innere und äußere Ballance.Kursleiter Hartig zeigt wie die Entspannung auf allen Ebenen funktioniert, wie man die Selbstheilungskräfte stärkt und aktiviert und wie Blockaden gelöst werden können. Kursbeitrag beträgt 160 Euro. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0680/5524781, johann.hartig@hotmail.com sowie auf www.hawei.jimdo.com möglich.Bei allen Kursen gibt ein Partnerrabatt von 25%, egal um welche Beziehungsform es sich handelt.