Moderne Herberg Suche in der Jägerkrippe Steyr

15.12.2016, 04:10 Uhr

Aber auch über 2000 Jahre später gibt es Menschen die aus den verschiedensten Gründen ihr Hab und Gut verloren haben und auf der Straße landen.Zum Glück gibt es auch heute Menschen die diese Herberg suchenden einen sicheren Platz zum Schlafen bereitstellen, wie B29 –Verein Wohnen Steyr in der Notschlafstelle Blumauergasse 29So schließt sich der Kreis dass diese Herberg suchenden die Jägerkrippe jedes Jahr aufstellen und betreuen.

Die Firma Kühberger und Haas ist seit kurzen in der Nachbarschaft Blumauergasse 34 im ehemaligen Dampfkraftwerk von Josef Werndl beheimatet.In den neu adaptierten Räumlichkeiten kümmert sich das Team um Wohnträume ihrer Kunden wahr werden zu lassen.Ob Designer Sessel, Wohnungseinrichtung sowie Planung eines kompletten Hausumbaus bleiben hier keine Wünsche offen.Dabei vergisst aber das Team auch nicht auf die Menschen denen es nicht so gut geht.So haben sich die Mitarbeiter von Kühberger & Haas heuer entschlossen auf ihre Weihnachtsgeschenke die sie von der Firma bekommen hätten zu verzichten und den Betrag von 300,- € in Schlafgutscheine für Nächtigungen in der Notschlafstelle umzuwandeln.Bei einem Preis von 3,50 pro Nacht sind für Menschen die momentan kein Dach über den Kopf haben 85 Nächte gesichert.Die Firma Kühberger und Haas überraschte zum Start ihrer Weihnachtsfeier Traudi Gradauer die mit den Bewohnern der Notschlafstelle die Jägerkrippe und den Weihnachtstand unter dem Teufelsbach betreuen mit einem Scheck.So kann moderne Herberg Suche aussehen, Menschen die momentan kein Dach über den Kopf haben einen warmes und sicheres Bett für die Nacht zu sichern.Wer auch Schlafgutscheine oder selbstgebastelten Weihnachtschmuck von den Bewohnern erwerben möchte hat noch an den Adventsonntagen sowie am 24 Dezember von 13:30 bis16:30 am Weihnachtsstand neben der jägerkrippe die Möglichkeit