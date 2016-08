Partybus tourt am 3.September zum zweiten Mal durch Steyr

31.08.2016, 08:26 Uhr

Unser Bus kann sowohl als Shuttledienst von Lokal zu Lokal, als auch als eigene Partylocation oder einfach als Heimbringdienst in alle Steyrer Stadtteile genutzt werden“ , so Georg Stimeder vom Organisationsteam der Steyrer Busparty. Mit der Veranstaltung wollen Stimeder und sein Team erneut auf die Bedeutung von Öffis und Jugendtaxis für junge Menschen aufmerksam machen. Nach Oberösterreichweit steigenden Zahlen an jugendlichen Verkehrstoten ein aktuelles Thema. „Unser Ziel ist es, in dieser Nacht Jugendliche und Junggebliebene aus allen Stadtteilen zu den Partnerlokalen - und danach wieder sicher nach Hause zu bringen“, so Stimeder weiter.Mit dabei als Partnerlokale sind unter anderem: Wunderbar, Hexenkessel, The Red Rooster, Café Corner, KV Freiraum, Wirtshaus zur Bewegung, Pik Ass, Oldie’s Pub, Bistro Wieserfeldplatz, uvm. Auch beim Feuerwehrfest im Münichholz wird dieses Jahr eine Haltestelle eingerichtet. In allen Partnerlokalen wird es für die Partybus-Gäste wieder spezielle Angebote geben. Am Steyrer Stadtplatz wird ein Imbissstand die Gäste der Busparty mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgen.