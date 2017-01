Politischer Extremismus in unserer Gesellschaft – was tun?

STEYR. Antiterroreinsatz in Österreich, Einreiseverbote für Muslime in den USA, politische Diskurse über Fußfesseln für Gefährder und vernetzte Videoüberwachung als Maßnahmen gegen den Terror - Österreich ist zwar im vergangenen Jahr zwar kein "prioritäres Ziel" für Terroristen gewesen, dennoch beherrschen diese Themen täglich die österreichischen Medien. Wie ernst ist nun die Lage in Österreich tatsächlich? Wie gefährdet sind wir in Oberösterreich? Welche präventiven Maßnahmen machen wirklich Sinn?

Infos & Details zum Vortag

Im Vortrag von Herrn Diaw am Freitag, 10. Februar in der Arbeiterkammer Steyr gibt es Gelegenheit diese Fragen zu stellen und zu diskutieren.Moussa al-Hassan Diaw ist Extremismusforscher und Gründer der zivilgesellschaftliche Initiative "Netzwerk sozialer Zusammenhalt", welche sich zur Aufgabe gemacht hat, dschihadistischer Radikalisierung in Österreich entgegenzutreten. Diaw spricht über den politischen Salafismus, über die Gründe für die Radikalisierung, sowie über die Dekonstruktion von Ideologien. Er erklärt, warum gerade junge Menschen leichte Beute für Radikalisierer sein können und welche Rolle dabei das Internet spielt. Der Vortrag findet im Rahmen des Themenschwerpunktes „Zusammenleben aktiv gestalten" des Erwachsenenbildungsforums OÖ statt. Mehr Veranstaltungen finden Sie unter www.weiterbilden.at Der Vortrag findet am Freitag, 10. Februar von 18 bis 20 Uhr, in der Arbeiterkammer Steyr statt. Eintrittspreis: 10 Euro (8 Euro ermäßigter Preis). Eine Anmeldung ist unter www.vhsooe.at oder unter steyr@vhsooe.at, 07252/9824312 möglich.