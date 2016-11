Reichraminger Advent

AT

Am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, um 17 Uhr veranstaltet der Musikverein in der Pfarrkirche das „Reichraminger Adventsingen“.



Zu hören sind weihnachtliche Melodien der Kripperl- und Klarinettenmusi Reichraming, vom Ensemble des Zithervereins Steyr und des Kalkalpen Mannag’sangs.

Auch die Stimmen der Kinder von Volks- und Neuer Mittelschule sowie des Kniabeißchors mit Solistin Eva Maria Stadler („Ave Maria“) werden die (von den winterlichen Temperaturen und vom Weihnachtsstress frostigen) Zuschauerherzen erwärmen und besinnlich stimmen.



Mit anschließendem Tee und Glühwein kann man das Adventsingen ausklingen lassen. Karten sind im Vorverkauf (8€) bei den Mitgliedern des Musikvereins und an der Abendkassa (10€) erhältlich. Kinder frei.