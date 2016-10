Rockjugendmesse - 70 Jahre Katholische Jugend

Steyr : Pfarrkirche Tabor,Hl. Familie |

Die Katholische Jugend ist 70!

In Steyr wird das gebührend mit einer Rockjugendmesse am 16. Oktober um 10h in der Pfarrkirche Tabor gefeiert. Alle Aktiven, Ehemaligen und Freunde der Katholischen Jugend und aller Vorgängerorganisationen sind ganz herzlich eingeladen mitzufeiern und mitzudenken, welche Spuren die kj in der Kirche, in der Gesellschaft und im eigenen Leben geprägt hat! Im Anschluss an den Gottesdienst der musikalisch vom Jugendchor re.member gestaltet wird, gibts eine Agape zum Austausch zwischen den Generationen und einen Luftballonstart.