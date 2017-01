Segensfeier für Paare in allen Lebenslagen

BAD HALL. Einen Tag vor dem Valentinstag sind alle Menschen eingeladen, die in einer Beziehung stehen, dass sie ihr gemeinsames Leben unter den Segen Gottes stellen.Egal in welcher Form von Paarbeziehung, alle sind herzlich willkommen am Montag, 13. Februar um 19.30 Uhr in die Stadtpfarrkirche Bad Hall zu kommen und miteinander zu feiern. Musikalisch umrahmt wird die Feier von den „Erdengerl“. Jeder Mensch kann segnen. Segnen ist eine ganz einfach Form, anderen Menschen Gutes zuzusprechen, ihnen Gutes zu wünschen und sie unter Gottes Schutz stellen.

So freut sich das KBW Team der Pfarre Bad Hall und Familienseelsorgerin Irmi Irnberger auf viele mitfeiernde Paare. Weitere Infos gibt es aus www.familienseelsorge.jimdo.com