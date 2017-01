HAIDERSHOFEN. Am Samstag, 28. Jänner lädt der ASV Raika Behamberg Haidershofen ab 20 Uhr in das Gasthaus Rohrrauer in Haidershofen, zum diesjährigen Sportler Maskenball.



Musikalisch wird die Veranstaltung von der "Stand Up Muik" begleitet. Bei diesem Maskenball tanzt das "Ballet" bis in den Morgen, obwohl es „Quallenplagen“, „Sträflinge“ und viele mystische Gestalten gibt.