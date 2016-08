Star Movie Steyr feiert am Wochenende Geburtstag: Tickets gibts zu gewinnen

30.08.2016, 00:00 Uhr

Am Samstag (3.9.) und Sonntag (4.9.) steigt das große Geburtstags-wochenende mit vielen „Promis“ und tollen Aktionen.

DIETACH. Das Star Movie feiert seinen fünften Geburtstag. Neben einem völlig neuen und luxuriösen sechsten Kinosaal und Kinohits wie „Mike and Dave“ oder „Ben Hur“ wartet am Wochenende ein tolles Geburtstags-Programm auf alle Besucher. Die Bezirksrundschau Steyr feiert mit und hat alle Programminfos: Am Samstag, 3. September, besuchen die „Turtles“ aus dem gleichnamigen Kinohit die Filmerlebniswelt in Dietach und veranstalten eine kostenlose Fotoaction mit ihren Fans. Ebenfalls am Samstag-Abend taucht die legendäre Chefin von „Red“ und „Yellow“ bei Star Movie auf: „Miss Brown“ besucht die Hauptabendvorstellungen und hat tolle Überraschungen für alle Kinogäste dabei. Am Samstag und Sonntag von 15 bis ca. 21:00 Uhr verschenkt das Star Movie Steyr insgesamt 2.000 Portionen Ben & Jerry's Eis so lange der Vorrat reicht und auch der berühmte Haribo Goldbär ist am Wochenende in Dietach anzutreffen. Alle Programminfos im Detail finden Sie auch online auf www.starmovie.at