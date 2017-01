Sunt "Indie Rock" Samstag 28. Jänner 2017 20:30 Uhr Kellerclub Red Rooster Schloss Mühlgrub Pfarrkirchen bei Bad Hall

Nach dem Sensationsauftritt in den Jahren 2012 und 2014 im Schloss Mühlgrub freuen wir uns ganz besonders, dass es dem Kulturverein Schloss Mühlgrub

Ein weiteres Mal gelungen ist, die Band aus Tirol zu engagieren, die in Insiderkreisen als Geheimtipp zählt.



SUNT kommen aus den Bergen Tirols. Als Naturbursch muss der Tiroler ja recht viel aushalten, aber irgendwann einmal reicht’s, dann muss es raus! VOLUME UP! Die Band beschreibt ihren Sound als Indie-Rock Retro-Pop whatever: die Synthies kleistern, Gitarren zack zack, das Schlagzeug scheppert und der Bass schwimmt unten drüber. Und dazu diese Stimme! Angelehnt an Sounds und Bands aus den 80er und 90...er Jahren, angereichert mit Klassik und Elektrozisch frönt die Band am Liebsten der Selbsthuldigung. Auf der Strasse der Lächerlichkeit holt sie aus zum großen Weltentwurf: immer irgendwo zwischen großen Gesten und kleinen Tragödien, zwischen Schweiss und Tränen, zwischen Zerbrechlichkeit und dem Aufbäumen gegen die Berge in und um uns. 2011 erscheint das erste Album NEW WORLD im Eigenvertrieb und digital

Samstag 28. Jänner 2017 20:30 Uhr Kellerclub Red Rooster Schloss Mühlgrub Pfarrkirchen bei Bad HallKartenpreise AK: 18€ VVK: 16€ info@kultur-schloss.at www.kultur-schloss.at tel: 0664/485 43 78Sunt sindJohannes Schwaigervoc, git,Joe Auerkeys, loopsAndie LiedlbassHans Jürgen Bartdrums