Fitnessweg für alle Generationen

28.08.2016, 11:24 Uhr

Fit - Fitter - Fitness

: Im Rahmen der der Verleihung „Gesunde Gemeinde“ an die Marktgemeinde Ternberg wurde im Oktober 2006 der Fitnessweg eröffnet.In Zusammenarbeit mit einigen Sponsoren, der Gemeinde und dem Wintersportverein Trattenbach wurde dieses Projekt geplant und am Freinberg errichtet.Da es ein Rundwanderweg ist, wurde er sehr gut angenommen und von vielen Hobbysportlern genutzt.Leider hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen. Darum hat der WSV Trattenbach und die Gemeinde beschlossen die Stationen wieder in Stand zusetzen und der sportlichen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.Nach zahlreichen, freiwilligen Arbeitsstunden sind die Stationen nun saniert und können wieder von allen Generationen genutzt werden.