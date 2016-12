Freude über das 1000. Baby in der Geburtenstation des LKH Steyr

08.12.2016, 08:55 Uhr

Für Jennifer Richter ist es das erste Kind. „Wenn man sein erstes Kind zur Welt bringt ist man naturgemäß noch ein wenig verunsichert. Man weiß nicht was auf einen zukommt. Deshalb war für mich die einfühlsame Betreuung an der Geburtenabteilung im LKH Steyr sehr wertvoll“, so die junge Mutter. Mit dem jüngsten Familienmitglied wird das heurige Weihnachtsfest nicht nur für die jungen Eltern ganz besonders. Auch die Großeltern haben mit Ben Luca ihr erstes Enkerl bekommen.Eine ganzheitliche, moderne Betreuung und Begleitung bei der Entbindung ist Schwangeren ein großes Anliegen. „Immer wichtiger, bei der Wahl der Entbindungsstation, ist die familiäre Atmosphäre bzw. Wohlfühlatmosphäre“, weiß Irene Hofinger, Stationsleitung der Geburtenabteilung. „Heutzutage sind die Väter nicht nur bei der Geburt mit dabei, sondern checken sogar im Familienzimmer an der Geburtenstation mit ein. Damit man schon von Anfang an die beste Bindung zum Kind bekommt und die Mutti unterstützt“, freut sich Hofinger über diesen Trend.