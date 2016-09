Hilfe in schwierigen Zeiten

29.09.2016, 13:54 Uhr

Unterstützung kommt aus der Astrologie und Aromatherapie

STEYR. Die Initiative Pro Gesundheit lädt am Freitag, 7. Oktober, zu einem Impulsvortrag von Helena Anita Prammer und Ingrid Luef zum Thema "Schwierige Zeiten - Stimmungstiefs". Unser Geburtsbild und seine astrologischen Symbole sind kraftvolle und hilfreiche Unterstützer in herausfordernden Zeiten. Sie zeigen uns, wer wir wirklich sind, was wir brauchen, was wir können und was für unser Glück und unsere Gesundheit wichtig ist, welche Herausforderungen uns immer wieder begegnen können und weshalb das so ist und was wir tun können, damit es uns besser geht.Darüber hinaus sind ausgewählte ätherische Öle ein wunderbarer Begleiter in schwierigen Lebensphasen. Ihr Duft stärkt, verwöhnt und hellt die Stimmung auf. Sie wirken nachweislich im limbischen System im Gehirn. Positive Gefühle und Erinnerungen werden ausgelöst. Das entspannt und steigert die Handlungsfähigkeit. Pro Gesundheit Steyr ist ein Erfolgsprojekt der WKO Steyr und macht zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden laufend Veranstaltungen und Beratungen.

Vortrag "Schwierige Zeiten - Stimmungstiefs", Freitag, 7. Oktober, 10 bis 11 Uhr, in der WKO Steyr, Stelzhamerstr. 12. Kosten: 9 Euro pro Person. Anmeldung: WKO Steyr, Tel. 05-90909-5756, E-Mail: steyr@wkooe.at