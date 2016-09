Impfaktion startet

30.09.2016, 10:11 Uhr

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der echten Grippe („Influenza“) und grippalen Infekten: Eine echte Grippe kann für Personen, die durch Grunderkrankungen gesundheitlich vorbelastet sind, gefährlich werden. Die harmloseren grippalen Infekte erfordern keine Impfung, sie klingen nach wenigen Tagen ab. „Eine Grippeimpfung bewirkt nicht nur Selbstschutz, sondern durch den Stopp der Übertragungsgefahr auch Schutz für alle Personen in Ihrem engeren Umfeld. Besonders Kinder haben eine hohe Infektionsrate, was sie zu Schlüsselpersonen für die Ausbreitung der Erkrankung macht. Gemeinsam mit unseren Partnern ermöglichen wir die Grippeimpfung landesweit zu einem einheitlichen Tarif“, so OÖGKK-Obmann Albert Maringer.

„Wir empfehlen die Grippeimpfung allen, die sich und ihre Familien schützen wollen. Sie kann bei besonders gefährdeten Personengruppen schwerere Folgeerkrankungen verhindern“, erklärt OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer. Eine besondere Empfehlung gibt es für folgende Risikogruppen:• Kindern (ab dem 7. Lebensmonat)• Jugendlichen und Erwachsenen mit einer erhöhten Gefährdung infolge eines Grundleidens• Personen über dem 50. Lebensjahr• Betreuungspersonen von Risikogruppen• Menschen mit häufigen Kunden- und Patientenkontakten• Bei vielen (Fach-)Ärztinnen und Ärzten• Im OÖGKK-Gesundheitszentrum Linz Garnisonstraße 1a und in OÖGKK-Service-stellen: Der Impfstoff ist in der OÖGKK vorhanden. Achtung: Kinder und Schwangere werden in den Servicestellen der OÖGKK nicht gegen Grippe geimpft!• Beim Magistrat Linz (Gesundheitsamt)Die Grippeimpfung ist keine Krankenversicherungsleistung und muss daher selbst bezahlt werden.• Der Impfstoff und die Impfung in den teilnehmenden Arztpraxen, den OÖGKK-Kundenservices und im Gesundheitsamt Linz kosten insgesamt 15 Euro.• Der Impfstoff ist in allen oö. Apotheken um 5 Euro erhältlich. Die Impfung in einer teilnehmenden Arztpraxis kostet 10 Euro.• Mitzubringen sind Impf- und Allergieausweis (falls vorhanden).Die Impfung wird mit einem inaktivierten, gut verträglichen, qualitativ hochwertigen Impfstoff durchgeführt. Der Impfschutz beginnt frühestens nach einer Woche zu wirken und ist nach zwei Wochen vollständig. Die Schutzdauer besteht für mindestens sechs bis zwölf Monate. Die Grippeimpf-Aktion läuft bis zum 4. Februar 2017 bzw. solange der Vorrat an Impfstoffen reicht.