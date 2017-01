"Sodbrennen nicht ignorieren"

26.01.2017, 03:00 Uhr

Primar Ausch verwies auch auf die neue Gastro-Ambulanz im LKH

STEYR. "Hat man am Morgen einen metallischen schlechten Geschmack im Mund, ist das ein Zeichen, dass das Sodbrennen weit hinauf geht und auf jeden Fall thearapiert werden soll", erklärt Primar Ausch einem Anrufer. Süßigkeiten am Abend, Süßspeisen generell, Kaffee, schwarzer Tee und Nikotin können zum Sodbrennen beitragen. Auch Medikamente, die zu einer Entspannung des Speiseröhreschließmuskels führen, können eine Ursache sein. "Dabei gibt es oft die Möglichkeit, besser verträgliche Alternativen zu versuchen." Eine Lebensstil- und eine Ernährungsumstellung sind erste Schritte. Auch eine Medikation um die Magensäureproduktion zu reduzieren kann die Beschwerden beseitigen. Nützt beides nicht, kann das Sodbrennen operativ behoben werden. "Sodbrennen sollte man nicht ignorieren. Unbehandelt kann es zu schweren Folgeerkrankungen führen." Wichtig sei eine genaue Diagnostik. Ausch verweist bei den Telefonaten auch auf die interdisziplinäre Gastro-Ambulanz, die es seit einem halben Jahr im Landeskrankenhaus Steyr gibt. Jeden Montag und Mittwoch, von 8 bis 12.30 steht dort das Thema Sodbrennen am Programm. "Wir haben auch ein standardisiertes Programm zur Abklärung der Krankheit", ergänzt Ausch. Betroffene können sich beim Hausarzt eine Überweisung holen oder direkt unter Tel. 05 055 466 23301 einen Termin ausmachen.