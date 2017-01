Taiji und Qigong für Senioren im Shaolin Tempel Steyr

30.01.2017, 12:30 Uhr

Abo sofort bietet der Shaolin Tempel Steyr in der Haratzmüllerstraße Schnuppertrainings für Senioren an. Jeden Mittwoch Vormittag kann um 10:30 Uhr Taiji probiert werden und am Donnerstag um 18:30 Uhr Qigong. Ein Training ist jeweils gratis. Anmeldung ist nicht notwendig.

Beweglichkeit und Stabilität durch Qigong

STEYR. Taiji ist ursprünglich eine Kampfkunst, die heute hauptsächlich als Bewegungsmeditation betrieben wird. Die Übungen im Taiji dienen dazu, die Gelenke zu lockern, Körper und Geist zu entspannen und die Körperhaltung so zu verändern, dass ungünstige Gelenksbelastungen vermieden werden. Durch das langsame, bewusste Üben der fließenden Bewegungen, lernt man, seinen Körper geschmeidig und gesund zu bewegen. Die sanften Bewegungen erlauben es, sich bis ins hohe Alter fit und beweglich zu halten. Wer regelmäßig Taiji übt, findet Ruhe in der Bewegung, Gelassenheit im Augenblick und das, in einem gesunden Körper.Qigong umfasst Bewegungen, Konzentrationsübungen und Meditationsformen die Körper und Geist stärken. Auch Taiji und Kung Fu gehören dazu. Übersetzt heißt es, „mit dem Qi Arbeiten“ oder „lernen, sein Qi zu lenken“. Qi ist dabei kurz gesagt alles, was fließen kann. Im Speziellen wird damit auch der Atem und die Lebenskräfte bezeichnet. Die Übungen im Shaolin Qigong kräftigen die Muskeln, dehnen Sehnen und Bänder, verbessern die Blutzirkulation und regen den Lymphfluss im gesamten Körper an. Dadurch wird die Beweglichkeit des Übenden erweitert und die Stabilität seines Körpers gekräftigt. Fehlhaltungen der Wirbelsäule korrigieren sich, die Atmung verlangsamt sich wie von selbst. Durch tiefes und langsames Atmen wird der Gasaustausch in den Lungen verbessert und der gesamte Organismus optimal mit Sauerstoff versorgt.Alle weiteren Infos auf www.shaolinsteyr.at