Auszeichnung für Franz Schillhuber

20.12.2016, 18:31 Uhr

Landeshauptmann Josef Pühringer überreichte Ehrenzeichen

an ausgeschiedene Politiker

WOLFERN. Landeshauptmann Josef Pühringer überreichte an verdiente Persönlichkeiten aus der Bundes- und Landespolitik Ehrenzeichen des Landes OÖ. Der Festakt fand in feierlichem Rahmen im Festsaal des Schlossmuseums in Linz statt. Als Ehrengäste konnten Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, Landesrat Rudi Anschober, Landesrätin Birgit Gerstorfer, Landesrat KommR Elmar Podgorschek, Landtagspräsident KommR Viktor Sigl, der Zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer, die Dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer sowie em. Bischof Maximilian Aichern und Superintendentialkurator Johannes Eichinger begrüßt werden.Das „Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich" erhielt Franz Schillhuber, Mitglied des OÖ. Landtages von 2003 bis 2015 (ÖVP) sowie ehemaliger Bürgermeister der Marktgemeinde Wolfern von 1996-2014, aus Wolfern.