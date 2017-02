06.02.2017, 12:23 Uhr

Beeindruckendes Chorkonzert für Menschen in Syrien

Eine ganz besondere Mischung aus klassischen und modernen Musikstücken präsentierte der Dirigent Welfhard Lauber.

BAD HALL. Sehr viele Menschen kamen zum Chorkonzert mit dem Titel „Flucht und Frieden“ ins Gästezentrum Bad Hall. Mit dem Bittgesang „Verleih uns Frieden“ von Schütz begann der Dirigent das Konzert, dem Werke von Buchenberg, Jennefeld, und Thompson folgten. Der maronitische Chor aus Wien unter Leitung von Marianne Farrajgab dem Abend eine besondere Note. Abgerundet wurde die eindrucksvolle Chormusik mit „Hör mein Bitten“ von Mendelssohn. Welfhard Lauber gelang es wie immer, die beiden Landesmusikschulchöre Neuhofen/Krems – Forum Vocale und Kirchdorf/Krems – Ensemble Bernstain zu einem harmonischen Klangkörper zu vereinen und einen qualitativ sehr hochwertigen Musikgenuss zu bieten. „Es gibt wenige Chöre, die den Mut haben, dies zu machen“, so ein Musik-Kenner zu den anspruchsvollen Stücken, die bravourös dargeboten wurden. Ein maronitisches Lied als Zugabe wurde von allen gemeinsam gesungen, viele Gäste stimmten mit ein und klatschten im Takt dazu.Die Spenden des Abends kommen der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ in Syrien zugute. „Die Message - Flucht und Frieden - hat mir sehr gut gefallen“, so eine Besucherin.Gesamtleitung: Welfhard Lauber, Begleitung am Klavier Maria Raberger, Sopran Brigitte Guttenbrunner.