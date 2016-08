Bergfest des Musikvereines Sulzbach

AT

, Sulzbach , 4443 Maria Neustift AT

Gerolder Kapelle , Sulzbach , 4443 Maria Neustift AT

Die Gerolder Kapelle (Sulzbach), ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger bietet am Sonntag, dem 11. September 2016 die ideale Kulisse für ein Bergfest. Egal ob mit Rad, Auto oder zu Fuß man unterwegs ist – für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Bachler Brass und Maehrblech sorgen für die musikalische Umrahmung. Beginn ist um 11:00 Uhr mit einer Bergmesse zelebriert von Pater Josef Essl von der Pfarre Resthof in Steyr. Nimm Dir Zeit, komm auf einen Sprung vorbei und verbringe ein paar gemütliche Stunden in freier Natur mit wunderschöner Aussicht. Das Bergfest findet nur bei Schönwetter statt. Weitere Infos unter www.mv-sulzbach.at