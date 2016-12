Christmas Starnight begeisterte das Publikum

18.12.2016, 13:35 Uhr

Für schwungvollen Swing sorgte Eric Papilaya, bekannt aus der Casting Show Starmania. Mit von der Partie war auch Österreichs Songcontestveteran Gary Lux mit legendären Austropop. Musicalstar MISHA sang nicht nur die berühmtesten Musicalmelodien, sondern begeisterte auch mit ihrem aktuellen Charthit "Kann das Liebe sein". Diese Ausnahmekünstler präsentierten eine musikalische Reise durch die unterschiedlichsten Musikgenres, von Austropop, Pop, Swing, Rock und Musical, bis zu den schönsten Christmassongs. Unterstützt wurden die drei Stars vom Kinderchor der NMS Rudigier, moderiert wurde der Abend von Sissi Gotsbachner.Zum Ende des Konzertes gab es das bekannte Lied "Do they know it´s Christmas Time" zu hören, danach forderte das zahlreiche Publikum unter tosenden Applaus noch eine Zugabe. Als krönenden Abschluss sangen alle zusammen "Stille Nacht", und das sogar in drei Sprachen. Danach gab es für die Stars noch zahlreiche Autogramm und Fotowünsche zu erfüllen.