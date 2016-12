Goldenes Verdienstzeichen für Pater Josef Eßl

12.12.2016, 13:41 Uhr

Nach der Priesterweihe 1968 kam er als Kooperator nach Steyr-Münichholz und konnte dort erste pastorale Erfahrungen sammeln. Neben pfarrlichen Aufgaben hat er sich vor allem der geistlichen Begleitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewidmet. Gleichzeitig engagierte er sich in der Betriebs-seelsorge für ganz Steyr. 1974 wurde er zum Geistlichen Assistenten der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Oberösterreichs bestellt und seine Mitarbeit in der Arbeitnehmer-Seelsorge reichte zeitweise über die Diözesangrenzen hinaus.1984 wurde der Geehrte zum „Seelsorger“ im Seelsorgezentrum Steyr-Resthof bestellt. Er begann den inneren und äußeren Aufbau der Pfarre. 1985 wurde der Resthof aus dem Verband der Mutterpfarre Gleink ausgegliedert und zur eigenständigen Pfarrexpositur erhoben. Zugleich wurde Pater Eßl zum Pfarrkurat und zwei Jahre später zum Pfarrer bestellt. Durch seine menschenfreundliche Art und seinen hoffnungsvollen Glauben gelingt es ihm, die Bewohner vom Resthof gut zu erreichen und auch zur pfarrlichen Gemeinschaft zu führen. 2000 wurde mit dem Bau der Kirche begonnen, die ein Jahr später geweiht werden konnte und ein wichtiges Zeugnis für kirchliche Architektur in postmoderner Zeit ist.Innerhalb seiner Ordensgemeinschaft der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria erhielt er das Vertrauen seiner Mitbrüder, die ihn 1988 zum Provinzial der Österreichischen Provinz gewählt haben. Derzeit ist er Superior der Niederlassung in Steyr und organisiert großzügige materielle Unterstützungen der Oblaten-Missionen in Übersee und Osteuropa. Dazu gibt es in Steyr auf seine Initiative hin einen eigenen „Namibia Kreis“.