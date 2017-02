Jahreshauptversammlung der Theatergruppe Behamberg

05.02.2017, 09:12 Uhr

Am 2. Februar hielt die Theatergruppe Behamberg ihre heurige Jahreshauptversammlung ab.

BEHAMBERG. Intendant Bernhard Grillnberger konnte dazu viele Mitglieder begrüßen. Nach den Berichten des Kassiers, der Schriftführerin und des Regisseurs gab es vom Intendanten auch noch einen Rückblick auf das letzte Jahr und eine Vorschau auf 2017.Alle Verantwortlichen in der Gruppe freuten sich über die letzte Saison mit dem ganz tollen und erfolgreichen Stück „Familiengeschäfte“ von Alan Ayckbourn und bedankten sich für die tollen Leistungen jedes Einzelnen und die gute Zusammenarbeit. Die Besucheranzahl ist wieder gestiegen und es wurde somit eine Zusatzaufführung eingeschoben. Die Saison konnte wieder sehr zufrieden abgeschlossen werden.Heidi Wimmer, die 30 Jahre lang für Frisur und Maske verantwortlich war, beendete ihre Mitgliedschaft bei der Theatergruppe. Ihr wurden Dankesworte ausgesprochen, erhielt vom ATiNÖ (NÖ Landesverband) eine Urkunde und es wurde ihr ein Blumenstrauß überreicht.Für das kommende Jahr stehen schon wieder viele Termine auf dem Kalender. Es werden wieder mehrere Aufführungen von anderen Gruppen in der Umgebung besucht, besonders jene Gruppen, die auch nach Behamberg ins Theater kommen. Als Ausflug steht heuer wieder ein Wandertag auf dem Programm. Für die Planung wurden Leo Ratzberger und Franz Putz beauftragt. Eine Grillparty wird auch heuer nicht fehlen und die Beteiligung am historischen Umzug beim Bezirksmusikfest am Wachtberg im August wurde auch fixiert. Die Gruppe nimmt wieder am Maskenball der FF Behamberg am Faschingssamstag teil. Das Stück für heuer steht noch nicht fest, könnte aber auf Grund der jährlichen Abwechslungen heuer wieder etwas lustiges werden. Die Regie in der heurigen Saison wird die Regieassistentin Anne Seyrlehner übernehmen. Alle sind auf Stücksuche, besonders die Mitglieder des Vorstandes mit Intendant Bernhard Grillnberger und Regisseur Harald Schwödiauer.Da im Jahr 2018 das 40-jährige Bestandsjubiläum auf dem Programm steht, machen sich die Verantwortlichen der Gruppe auch schon Gedanken über dieses Jubiläumsjahr.